Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol están en el centro del debate vial, especialmente ante el aumento de los controles y las campañas de concientización. El endurecimiento de las multas y las penas busca reducir los siniestros asociados al consumo de drogas, una de las principales causas de accidentes graves.

En todo el país, las autoridades refuerzan los mensajes sobre los riesgos y las consecuencias legales de esta conducta, que no solo pone en peligro la vida del conductor, sino también la de terceros. Además de las sanciones económicas, manejar alcoholizado puede implicar la suspensión del registro, retención del vehículo y antecedentes contravencionales.

A cuánto llega la multa por manejar alcoholizado en noviembre 2025

Con la última actualización de los valores, las multas por alcoholemia alcanzaron cifras récord en todo el país.

En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones comienzan en $480.000 y pueden superar el $1.600.000, dependiendo del nivel de alcohol en sangre registrado. En la Ciudad de Buenos Aires, las penalizaciones oscilan entre $120.000 y $1.600.000, aplicándose las penas más severas a quienes superen 1 gramo de alcohol por litro de sangre.

Más allá del impacto económico, los infractores pueden enfrentar la retención del registro de conducir, la inhabilitación para manejar por un período determinado y la obligación de asistir a cursos de seguridad vial, medidas orientadas a reforzar la prevención y la conciencia al volante.

Cuánto cuestan las multas de tránsito

En PBA:

Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

En CABA: