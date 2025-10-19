Una iniciativa impulsada por estudiantes de Santa Fe está marcando un hito en materia de reciclaje, concentrándose especialmente en papeles y cartones. Lo que comenzó como una idea dentro del ámbito educativo se transformó en un proyecto concreto con impacto en la comunidad y compromiso ambiental real.

El proyecto se enmarca en una ola creciente de campañas de reciclaje que se extiende por distintas provincias y que busca involucrar activamente a los jóvenes en soluciones sostenibles. Cada una de estas acciones demuestra cómo las ideas simples pueden escalar y convertirse en movimientos con alcance real.

Cómo es la campaña que lleva la Universidad del Litoral para reciclar papel

Los grupos de 2° año de la Escuela Secundaria de la UNL participaron de una jornada dedicada al reciclado de papel y la reutilización de materiales, con el propósito de fomentar hábitos sostenibles y generar conciencia ambiental. La actividad se llevó a cabo el pasado 26 de agosto, en el marco de una propuesta educativa orientada a comprender el impacto que tienen estas prácticas sobre el planeta.

A través de dinámicas lúdicas, las y los estudiantes exploraron las distintas etapas que intervienen en el proceso de reciclado, reflexionando sobre su importancia, los beneficios de reutilizar materiales y cómo estas acciones contribuyen a reducir la contaminación y preservar los recursos naturales.

La iniciativa estuvo a cargo de docentes del Museo Histórico UNL Marta Samatán y de Ecoaislación, y se desarrolló como parte de la campaña anual de recolección de papel y cartón impulsada por UNL Verde. Además, se enmarca en un convenio con Ecoaislación que permitirá canjear los materiales recuperados por productos fabricados a partir de ese mismo reciclado, fortaleciendo así el círculo de la economía circular.