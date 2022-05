Era casi seguro que Masterchef iba a ganarse un Martín Fierro y se rumoreaba que eran candidatos para el de oro, cosa que finalmente sucedió.

Tal vez por eso Germán Martitegui no quiso perderse la ceremonia y asistió a pesar de estar con 39 grados de fiebre, cosa que él mismo confirmó en una entrevista.

Después se supo que al menos dos de los artistas presentes dieron positivo: Mirtha Legrand y Jey Mammon aunque no se descarta que sean algunos más y que no se haya hecho público porque son asintomáticos y no se testearon.

Lo cierto es que la irresponsabilidad del chef lo llevó a ser tendencia y no por su cocina.