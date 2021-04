Sucedió durante la entrevista que el mandatario provincial ofreció a radio 10 cuando Coco Sily -conductor de 'Fuerte al medio'-, estaba a punto de despedir a Kicillof.

Allí, Mariana Moyano lo interrumpió para agradecerle al Gobernador: “Coco antes de que vos cierres quería hacer una cosa muy personal, te quería contar Axel…contar que a mi mamá -me emociono, te lo juro por mi hija que me emociono- mi mamá se pudo vacunar hacer poco”.

Y agregó: “Y te lo juro que mi hermana, mi familia y yo volvimos a dormir desde ese día. Vos no tenés idea lo que significa, el esfuerzo humano que se ve que hacen los gobernadores que son iguales a uno, a Axel lo conozco desde que tenemos 20 años, te juro que eso te conmueve el corazón, así que no me importa lo periodístico, yo te quiero agradecer de persona a persona porque es cambiarle la vida a una familia entera”.

Tras unos segundos de silencio, Kicillof respondió: “Ehh, mirá a mí también me emociona un montón y, además, recorro los vacunatorios y la emoción de la gente es impagable, pero claro, estamos ante una tragedia internacional, que ahora contamos con la vacuna y la hemos podido conseguir en una dimensión que no hay ningún país que esté conforme con la cantidad de vacunas. Excepto, probablemente Estados Unidos”.