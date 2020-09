PERIODISTA DE PERÓN on Twitter

Tal vez la señora María Laura Santillán no recordó que hay una pandemia de la que habla a diario y se sorprendió por que en el primer día de apertura parcial de bares y restaurantes la gente no se volcó masivamente a ellos.

Algunos leyeron esto como una señal de que alguna gente finalmente entendió que salvo una necesidad extrema, es preferible quedarse en casa al menos hasta que pase el pico de los contagios.

Seguramente después de una recorrida no les quedó otra que hacer el vivo desde un café semi vacío y María Laura dijo, sin ponerse colorada "faltan los clientes, imaginamos que es por el frío porque no hay otra explicación, estamos todos con muchas ganas de salir a tomar algo". Si claro María Laura ganas no faltan pero hay un virus mortal dando vueltas. Tal vez esa sería la otra explicación.

“@PERIODlSTAPERON @Horacio246 Militando que la gente salga a la calle a propagar contagios. Le dicen que lleven una manta con tal de que vayan igual. Y el otro boludito sarazea que en algunos lugares te la proveen. Se puede ser más hijos de puta?”— el Flaco del Pueblo on Twitter Link el Flaco del Pueblo on Twitter

“@PERIODlSTAPERON @lalobadecatan Incentivan a la gente a que salga a tomar algo en medio de una pandemia, mientras se mueren médicos y enfermeros atendiendo casos de Covid. Son siniestros.”— Mariano Cervini on Twitter Link Mariano Cervini on Twitter

“@PERIODlSTAPERON "Pueden ofrecer una mantita"”— FERNANDEZ_MM on Twitter Link FERNANDEZ_MM on Twitter

“@PERIODlSTAPERON @PeriodistaPeron "Para que la gente lo vea en la tele, que se entusiasme" ... No puede ser legal decir eso en medio de una pandemia!”— guswolf on Twitter Link guswolf on Twitter