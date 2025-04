Evidentemente el reclamo de Malena Guinzburg surgió después de ver a dos ex participantes de Gran Hermano publicitando un supuesto trabajo en Rusia para chocas de 18 a 22 años que tiene más olor a red de trata que a trabajo formal. Ellos pidieron disculpas pero evidentemente o no sabían lo que estaban promocionando, o son muy torpes o simplemente no les importaba nada más que el dinero que les dieron por hacerlo.

Pero también contó que en más de una oportunidad le ofrecieron a ella promocionar casinos on line y hasta cripto monedas y ella prefirió no hacerlo después de consultar y que le dijeran que parecían ser estafas.

Esta semana también se pudo ver a Cinthia Fernández haciéndose la conmovida por el mensaje de supuestos seguidores que se habían jugado hasta el último peso para alimentar a su hijo y que por suerte habían ganado, en el casino on line que ella promocionaba y que es ilegal ya que no tiene licencia para operar en el país.

Malena propuso algo lógico y que desde hace rato debería haberse tenido en cuenta, reglas claras para las redes sociales y consecuencias legales para los influencers que sean partícipes de algunas de estas estafas.