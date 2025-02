A Luis Majul parece haberlo traicionado el subconsciente y ante la pregunta de si le gustaban los hombres o las mujeres contestó muy convencido: “Me gustan los hombres”.

Ante la sorpresa del entrevistador presidencial, Majul notó lo que acababa de decir, trató de arreglarlo y hasta dijo que lo usaran de meme. Aunque en realidad “la Liza Minelli del periodismo”, como lo calificó Luis Novaresio, ya es protagonista de una infinidad de memes.

El tema es que no habría ningún problema si a Majul le gustan los hombres como tampoco hay problema si no se siente con la libertad para decirlo ya que nadie lo va a obligar. Igual las redes no se lo dejaron pasar.