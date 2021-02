Los detalles del asesinato de Úrsula Bahillo a puñaladas por su pareja, un expolicía, en la ciudad bonaerense de Rojas, generan cada vez más ingignación.

Este martes, sus amigas publicaron en redes sociales algunos de los mensajes en los que la propia víctima les contaba que había sido golpeada y amenazada por su pareja, el policía Ezequiel Martínez.



"Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas", tuiteó @MiliiAlmiron.



“Úrsula aviso, fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón ursu por no poder haber echo más”— M on Twitter Link M on Twitter

"Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", le advierte Úrsula en la conversación. Allí, su amiga le preguntó si Martínez le pegaba o si no llegó a eso y por eso terminaron, y ella contestó: "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".



En otro tuit publicado por @MilagrosO_5, se exhibe una captura de pantalla con mensajes de WhatsApp de Úrsula del 19 de noviembre pasado donde la chica cuenta: "Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta".

“Esta captura que me pasaron muestra que Ursula siempre vivió con miedo a un día nunca mas volver, hasta hoy que tristemente todo este infierno terminó para ella de la peor manera... BASTA DE DEJAR MACHITOS LIBRES #JusticiaPorUrsula #NiUnaMas #NiUnaMenos”— ‧₊˚ ➹ 𝙼𝚒𝚕𝚊 ◡̈ ˚₊‧ on Twitter Link ‧₊˚ ➹ 𝙼𝚒𝚕𝚊 ◡̈ ˚₊‧ on Twitter

"Pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y había al lado dos minas. Una me miró y dijo ´¿qué mira la cornuda?'", relató Úrsula.

La joven luego contó: "Empecé a putearlo mal y se armó alto quilombo. Me cagó a palos mal" y al final le dice al destinatario o destinataria: "Te amo, sólo que lo sepas".



El testimonio de la madre

La madre de Úrsula Bahillo pidió justicia por el crimen y calificó al acusado como una "lacra humana" que "golpeaba y tenía amenazada de muerte" a su hija.



"Este hijo de puta me la manoteó y la apuñaló, cuando ella pidió auxilio la Policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?", se preguntó conmocionada Patricia, la madre de la joven, en diálogo con Canal 13 esta mañana.



La mujer relató que ella y su marido se enteraron que Úrsula era víctima de violencia de género por parte de Matías Ezequiel Martínez (25) el 9 de enero pasado, cuando un matrimonio amigo que conocía la situación de su hija se acercó a ellos para alertarlos "porque iba a aparecer muerta".



"Nos contaron todo y fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia", explicó, aunque aclaró que el 1 de febrero, menos de un mes más tarde, Martínez violó la perimetral que le habían impuesto en un episodio en el que llegó a fotografiar con un celular al ahora imputado en plena infracción.



En ese momento, Patricia se dirigió nuevamente a la comisaría pero, según contó, los agentes que la recibieron desestimaron su denuncia. "Tenía fotos en la puerta de mi casa y no hacían nada, pedía por favor porque no quería que fuera una menos, que no me la tocaran y la salvaguardaran", recordó.



Además, denunció que "hay varias mujeres más golpeadas por este policía", y aseguró que está imputado tiene una causa por "violar a una nena discapacitada que hoy tiene catorce años".



"Estoy esperando que (el ministro de Seguridad provincial) Sergio Berni baje a la cúpula policial, quiero que la muevan entera porque no hicieron nada", aseveró luego de mencionar no sólo la falta de accionar por parte de la Policía bonaerense, sino que tampoco se le asignó un botón antipánico a su hija luego de que radicara la denuncia por violencia.



En tanto, se refirió a la manifestación que se produjo el lunes frente a la comisaría de Rojas tras conocerse el crimen, donde amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles para pedir justicia.



Y concluyó: "Nadie nos quería decir que nuestra hija estaba muerta y me trataron como a una delincuente. Me pusieron esposas, estoy toda machucada por la forma en que me trataron, y fue un varón, aunque no le pude ver la cara porque me tiraron al suelo".