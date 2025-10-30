Julia Mengolini derrapó un poquito con sus declaraciones un tanto subidas de tonos contra los tenistas argentinos en su conjunto, a quiénes calificó literalmente de "tontos" por el tipo de deporte que practican.

Con un análisis muy superficial, la periodista se metió en camisa de cuatro varas y recibió una dura respuesta de la Asociación Argentina de Tenis a través de un comunicado.

Todo comenzó cuando la periodista se refirió al extenista Diego Hartfield, electo diputado por La Libertad Avanza, y entró en una vorágine peligrosa que ahora generó polémica y una respuesta de la asociación.

Mengolini sostuvo que el tenis "es un deporte totalmente encapsulado" y afirmó que, para poder jugar bien, "hay que concentrarse tanto en pegarle a la pelota que se pierde el poder simbólico". Luego agregó: "No tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras".

Por eso la Asociación Argentina de Tenis se hizo eco de estos dichos, se los tomaron en serio y publicaron un comunicado donde aseguraron que estas declaraciones fueron "ofensivas, estigmatizantes y contrarias al espíritu de respeto que debe guiar el debate público".

En su publicación, la AAT destacó el rol del tenis como formador "de miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen".