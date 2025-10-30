Los polémicos dichos de Julia Mengolini contra los tenistas y la respuesta de la Asociación Argentina de Tenis
La pelea menos pensada. Mengolini fue protagonista de controversiales dichosos en su programa de Futuröck, donde aseguró que los tenistas prácticamente "son tontos" por el deporte que hacen, y la AAT le salió al cruce con un comunicado durísimo pero innecesario.
Julia Mengolini derrapó un poquito con sus declaraciones un tanto subidas de tonos contra los tenistas argentinos en su conjunto, a quiénes calificó literalmente de "tontos" por el tipo de deporte que practican.
Con un análisis muy superficial, la periodista se metió en camisa de cuatro varas y recibió una dura respuesta de la Asociación Argentina de Tenis a través de un comunicado.
Todo comenzó cuando la periodista se refirió al extenista Diego Hartfield, electo diputado por La Libertad Avanza, y entró en una vorágine peligrosa que ahora generó polémica y una respuesta de la asociación.
Mengolini sostuvo que el tenis "es un deporte totalmente encapsulado" y afirmó que, para poder jugar bien, "hay que concentrarse tanto en pegarle a la pelota que se pierde el poder simbólico". Luego agregó: "No tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras".
Por eso la Asociación Argentina de Tenis se hizo eco de estos dichos, se los tomaron en serio y publicaron un comunicado donde aseguraron que estas declaraciones fueron "ofensivas, estigmatizantes y contrarias al espíritu de respeto que debe guiar el debate público".
En su publicación, la AAT destacó el rol del tenis como formador "de miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen".