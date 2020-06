Después de que se confirmara el positivo por coronavirus de Lizy Tagliani, contagiada por uno de sus productores del programa "El Precio Justo", que se emite por Telefé, todos los famosos que fueron invitados a ciclo y que estuvieron a su lado debieron someterse a un hisopado. Fue así que se descubrió que Miguel Ángel Cheruti, Pachu Peña y Belén Francese también habían contraído el virus.

“Estoy en el búnker de mi casa, en un lugar apartado, en la cueva mía de planta baja donde hago ensayos. En todos estos meses me estaba cuidando tremendamente, por lo que shockea tener que hacer un aislamiento estricto”, dijo Cheruti tras conocer la noticia.

Y agregó: “Grabé el sábado de la semana anterior. Me llamaron el martes pasado diciendo que habían detectado un caso de alguien del control. Cuando saltó lo de Lizy, me llamaron para avisarme que me iban a hacer el hisopado".

El programa se convirtió en un epicentro de contagio comunitario ya que, entre algunos integrantes del staff, equipo técnico e invitados ya suman 16 los casos positivos y podrían esperarse aún más.

"Estoy shockeado. Ahora tengo que esperar cinco días, soy asintomático. Ahora hay que hisopar a mi mujer y a Santino. Estoy aislado en otro lugar", señaló Miguel Ángel en diálogo con "Informados de todo".