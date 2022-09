Dos pilotos de nuestra línea de bandera viajaban con destino a Bariloche cuando se encontraron con algo que los sorprendió y dieron por sentado que se trataba de dos ovnis, que se movían a pocos metros de ellos. Aunque al principio creyeron que podrían ser los satélites de la empresa Starlink de Elon Musk, al llegar a tierra lo descartaron porque pasaron por el cielo mucho antes del cruce con los supuestos platos voladores.

Dos de los vuelos de Aerolíneas Argentinas iban al sur del país y el otro hacia Buenos Aires, los Boeing 737-76N, que cubría el servicio ARG 1932 y un Boeing 737-8SH que cumplía el vuelo regular ARG 1928.

En las imágenes se pueden ver tres luces blancas que, según sus palabras, "aparecen y desaparecen", que "suben y bajan", lo que no podrían realizar las naves del tamaño de un Boeing 737.

Para los pilotos no hay dudas que los objetos no identificados eran de fabricación “presumiblemente no terrestre”, y dejaron constancia de lo sucedido.