Delincuentes ingresaron este domingo a la casa de Jorge Lanata en José Ignacio, uno de los barrios más exclusivos de Uruguay.

El propio periodista de Clarín contó que ingresaron a su morada por la fuerza. "Entraron por la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita y no encontraron porque no iba a guardar guita ahí”, dijo el conductor de radio Mitre.

Según el propio Lanata, el robo fue al azar. "No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque yo, chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo", opinó.

Al parecer los ladrones ingresaron por un ventanal de la cocina, lo que de inmediato activó la alarma, y no habría habido robo de pertenencias.