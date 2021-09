Unos 90.000 argentinos tienen propiedades en el Uruguay y muchos de ellos están nucleados en la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay.

Ese país les está pidiendo una contribución a los propietarios extranjeros pero los argentinos no sólo no quieren pagarlo sino que además argumentan que deberían exonerarlos del pago porque debido a la pandemia no pudieron hacer uso de sus propiedades, según intentó argumentar el presidente de la asociación, Norberto Mariani.

Para que quede claro estamos hablando de gente que no sólo tienen su vivienda en Argentina sino que también son propietarios en el Uruguay, muchos de ellos en Punta del Este y alrededores.