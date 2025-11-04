Un hecho de extrema violencia ocurrió en la localidad de Junín donde una joven fue atacada adentro del propio establecimiento educativo, peor aún, adentro del aula, por la madre de una compañera.

La mujer concurrió a la Escuela Secundaria Nº 16 y empezó a amenazar a la joven hasta que pudo ingresar al aula y empezó a golpearla. En ese momento, su propia hija le acercó una cadena con la que la mujer lastimó salvajemente a la adolescente.

"¿Qué problema tenés con mi hija?", se escucha en el video de la agresión que fue capturado por otros chicos que se encontraban en el aulas y no podían creer lo que veían.

"Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar", según se consignó en la denuncia.

La alumna fue asistida por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladada de inmediato al hospital local con politraumatismos, múltiples heridas en varias partes del cuerpo y cortes en la cabeza.