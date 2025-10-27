Un hecho realmente insólito que fue grabado por los propios agentes ocurrió en la provincia de Salta, más precisamente sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la ciudad capital.

Allí un control de tránsito detuvo a un taxista al cual le dio positivo el test de alcoholemia. Pero el hecho no terminó ahí, ya que los agentes descubrieron que llevaba a una mujer en el baúl.

Ante la inesperada escena, uno de los inspectores consultó al taxista sobre la identidad de la persona encontrada. La respuesta fue inmediata: "Es mi señora".

Los efectivos pidieron explicaciones de por qué llevaba a esta joven de 18 años allí, y ella misma confesó que se trataba de una escena de celos ya que quería vigilar que no se viera con otra mujer.

"Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche", le recalcó el hombre.

La situación derivó en la confección de un acta por parte de las autoridades. El hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y, además, por transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja, al momento del control, viajaba oculta en el baúl, indicó un medio salteño.