Lo dejaron encerrado adentro del banco, pidió ayuda por Twitter y al final lo rescató la policía

El protagonista del hecho es Esteban Cervi, un joven vive actualmente en Madrid, España, pero en las últimas horas llegó al país de visita. Durante su estadía en Argentina, fue a hacer un trámite bancario que había pospuesto desde hace tiempo.

Sin embargo, jamás se imaginó que esa gestión, que realizó en una sucursal ubicada sobre la avenida Santa Fe, a pocos metros de la avenida Scalabrini Ortiz, en el barrio porteño de Palermo, le demoraría tanto tiempo y se transformaría en una experiencia que no olvidará.

"Hola, Santander. Me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor?”. Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, comenzó escribiendo el usuario en su cuenta de la red social.

Y siguió: “Llamé a la policía, al 911, porque en el banco no atienden teléfono ni responden mensajes directos. ¿Ideas?”, consultó el hombre en un hilo de twitter que luego se volvió viral.

En un tuit posterior, Cervi explicó que fue al banco para buscar un reloj que era propiedad de su papá, quien falleció en 2013, y también tenía la intención de cerrar dicha caja del banco. Pero mientras la buscaba, se quedó encerrado dentro de ese sector.

“Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron”, contó sobre el fin de su aventura en el banco. “Y así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina”, bromeó luego de ser liberado de ese sitio del banco.