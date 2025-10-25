La desaparición de Lowrdes Fernández fue denunciada por Mabel, su madre, quien hizo un llamado a la comunidad por el riesgo que corría la ex Bandana, pero no fue solo ella quien se alarmó por su estado, ya que la cantante Lissa Vera también tuvo un rol importante.

En ese marco, Lissa Vera protagonizó un fuerte cruce con Jonatan Viale durante una entrevista televisiva en TN.

En medio del diálogo, la artista cruzó al conductor para cuestionarlo por un comentario burlón que había hecho en su programa de radio sobre su compañera de Bandana. Visiblemente incómoda, le recriminó al periodista un supuesto chiste con una canción de Sui Generis en el que mencionaba a Lowrdes.

"Me pareció raro que salga de vos", le dijo, mientras Viale intentaba esquivar el tema. "No sé de qué estás hablando", respondió.

Luego, el video del programa radial al que se refería Lissa comenzó a circular en redes sociales: