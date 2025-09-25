¿Dónde estarán los periodistas de TN que se muestran indignados ante estas situaciones? Una libertaria completamente desquiciada se acercó a Radio 10 y generó un momento de tensión.

La mujer se encontraba armada con un palo de hockey y decidió romper parte de los vehículos de algunos de los conductores más reconocidos de la emisora.

Estamos hablando de Gabriela Radiche y el Gato Sylvestre, quienes se encontraron con que esta señora les había roto vidrios y parte de la carrocería de sus autos que estaban estacionados en el lugar.

Gracias a que había una consigna policial en el lugar, la mujer fue detenida en el momento, hasta que las cámaras de C5N llegaron y documentaron todo.

Según informó el periodista Diego Gabriele, la mujer se llama Marcela Libertad Morales, fanática del presidente Javier Milei, ya que mientras perpetraba el violento ataque gritaba una de sus frases más conocidas.

La policía tuvo que aguardar la llegada de personal del SAME para poder trasladar a esta mujer que claramente no se encontraba en sus cabales.