"¿Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre en un juicio que, ya estaba iniciado y en su etapa final, pase esto? Evidentemente lo que no quieren es que se juzgue porque es tan contundente la prueba que lo único que quieren es evitar la Justicia”, se preguntó Thelma en un sentido video.

La actriz dioj que no bajará los brazos y que "nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes que dicen que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, y si no iremos a la Justicia local", enumeró.

Si bien se mostró afligida por la decisión judicial, Fardín afirmó que seguirá insistiendo hasta que la Justicia la escuche.