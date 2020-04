¡Increíble! El Pocho Lavezzi tiene nueva novia y es la ex de su amigo

Parece que el Pocho Lavezzi hizo la gran Icardi y su ex, la modelo Yanina Screpante, lo reveló al periodista Lío Pecoraro.

El exfutbolista está haciendo la cuarentena en una paradisíaca isla del Caribe junto a la actriz y modelo brasileña, Nataia Borges, con quien se dice que ya está de novio.

Pero Screpante dio datos que muchos no tenían. Y es que Borges era la novia de un muy buen amigo del Pocho llamado Lorenzo Tonetti, y de hecho reveló: "Fuimos de vacaciones los cuatro juntos".

“No me extraña que el Pocho haga esto, si ya lo ha hecho antes, si estuvo con la novia de Nacho Viale que se la pasaban comiendo juntos. Eran súper amigos y no le importó”, disparó la ex de Lavezzi.

“Le mintió en la cara a su amigo, si se la agarró en Brasil hace unos años, y hace poco de nuevo…en fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma”, dijo para hundirlo definitivamente.