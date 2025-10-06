A partir de octubre de 2025, los conductores de la Ciudad de Buenos Aires pueden resolver sus multas de tránsito mediante videollamadas, evitando la necesidad de acudir a una oficina presencial. Esta nueva modalidad, implementada por el Gobierno porteño, busca agilizar los trámites.

Las audiencias virtuales se realizan de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, con una duración máxima de 20 minutos. Durante la videollamada, el vecino debe presentar un documento válido, y todo el proceso queda grabado en video para garantizar la transparencia y el derecho a la defensa.

Cómo es la resolución de las multas de tránsito por videollamada en CABA

Conocé la nueva forma de presentar descargos de las multas en Capital Federal
Para acceder al servicio, los usuarios deben solicitar un turno a través de BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad (11-5050-0147). 

Una vez iniciado el diálogo con las palabras "multa" o "infracciones", el sistema guía al solicitante para agendar una audiencia virtual, donde podrán presentar pruebas y exponer su descargo. 

Es importante destacar que, al igual que en la modalidad presencial, quienes opten por esta vía pierden el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. La resolución final se incorpora al expediente electrónico del caso, optimizando la gestión y reduciendo costos operativos para el Estado.