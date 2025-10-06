A partir de octubre de 2025, los conductores de la Ciudad de Buenos Aires pueden resolver sus multas de tránsito mediante videollamadas, evitando la necesidad de acudir a una oficina presencial. Esta nueva modalidad, implementada por el Gobierno porteño, busca agilizar los trámites.

Las audiencias virtuales se realizan de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, con una duración máxima de 20 minutos. Durante la videollamada, el vecino debe presentar un documento válido, y todo el proceso queda grabado en video para garantizar la transparencia y el derecho a la defensa.

Cómo es la resolución de las multas de tránsito por videollamada en CABA

Para acceder al servicio, los usuarios deben solicitar un turno a través de BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad (11-5050-0147).

Una vez iniciado el diálogo con las palabras "multa" o "infracciones", el sistema guía al solicitante para agendar una audiencia virtual, donde podrán presentar pruebas y exponer su descargo.

Es importante destacar que, al igual que en la modalidad presencial, quienes opten por esta vía pierden el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. La resolución final se incorpora al expediente electrónico del caso, optimizando la gestión y reduciendo costos operativos para el Estado.