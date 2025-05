Frank Cuesta es un youtuber, ex tenista y naturalista español, que quedó expuesto en los últimos días a partir de la difusión de unos audios comprometedores que ponían en duda su actividad.

Por este motivo, grabó un video para confesar que en realidad no tiene cáncer y tampoco salva animales, más bien todo lo contrario: los compra.

"No tengo cáncer, no soy veterinario ni herpetólogo, y los animales del Santuario no han sido rescatados sino comprados. He sido un personaje. Ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego", explicó.

Además aseguró: “asumo mi responsabilidad de haber engañado todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente”.

“No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia (una enfermedad ósea que afecta a la sangre), pero no tengo cáncer”, agregó Cuesta.