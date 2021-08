El hecho ocurrido fue descubierto por un familiar, quien sería el yerno de la mujer más grande llamada Mari. Al llegar a la casa, situada en las calles Carlos Tejedor y Perú, en Villa Pineral -Caseros, Tres de Febrero- encontró a ambas mujeres asesinadas.

Se trata de una mujer de 80 años y su hija de 56 fueron encontradas este viernes asesinadas a puñaladas en el interior de una casa de la localidad bonaerense de Villa Pineral, en Caseros, partido de Tres de Febrero. La policía aseguró que los ambientes estaban revueltos pero se comprobó que no se produjo un robo en el lugar.

No hubo robo

La hipótesis del robo fue en principio descartada porque no les robaron las pertinencias y las puerta de la casa y las rejas no estaban forzadas. Todo indica que le habría abierto la puerta a un conocido, quien las habría apuñalado.Los vecinos contaron a C5N, que la mujer más joven tendría una ex pareja, de la cuál se habría separado hace poco, que tendría rasgos violentos.

El fiscal de turno Carlos Insaurralde y la policía llevan a cabo las primeras medidas en el lugar con el fin de determinar lo ocurrido.