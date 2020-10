Más allá de lo impactante de las imágenes que muestran cómo se inició el incendio que terminó con la vida de Lucía Costa de 19 años en la hamburguesería Zar de San Miguel.

Durante las últimas horas se filtró un audio del dueño del local, supuestamente dirigido a su circulo íntimo, donde no solamente minimiza la situación sino que, además, culpa a los jóvenes de haber estado jugando con el alcohol.

“Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, si pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón”, sintetizó el hombre cuya identidad no trascendió.

“A ella la dejaron tirada y empezaron a sacar gente del lugar y esto hizo que Lucía estuviera más de 20 minutos tirada hasta que llegaron los bomberos, por eso tuvo el 40% de su cuerpo quemado, afectando las vías respiratorias”, sostuvieron los amigos de la joven.

Para ellos, “a Lucy la dejaron morir, con ella hicieron abandono de persona, los mismos amigos de la mesa confirman que intentaron apagarle el fuego con camperas que nos terminan entregando como pertenencias de ella”.

Por otra parte, otros tres jóvenes que también resultaron heridos por la explosión, todos de entre 16 y 19 años, se encontraban aún en grave estado en el Hospital Larcade, mientras que los cuatro restantes tienen quemaduras de menor gravedad, informaron fuentes médicas a la agencia Télam.