Viviendas quemadas y más 120 evacuados por incendios en el Valle de Punilla es el resultado este domingo de los incendios que azotan el norte de la provincia.



Unos 170 bomberos voluntarios continuaron con las tareas de extinción del fuego que arrasó pastizales y monte hasta llegar a las viviendas que sufrieron quemaduras totales, mientras que otras dos se quemaron parcialmente.



Los focos más preocupantes son los que avanzan hacia Capilla del Monte, Cruz del Eje, y en la zona de Copacabana, en el departamento de Ischilín.



El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta, afirmó a Télam que “el panorama esta noche es más alentador que a la tarde, ya que trabajamos muy bien, se paró el fuego en la Ruta Nacional y ahora se fue por arriba de la montaña. Lo paramos bastante, estamos mucho mejor”.



El funcionario confirmó además que más allá de los evacuados y las viviendas dañadas no hay “ningún lesionado, ni ningún herido”, teniendo en cuenta vecinos y bomberos, y que, por el momento, no hay detenidos acusados por el inicio de los fuegos.

El mensaje del Gobernador

“Cordobeses, el clima nos castiga por ser un año tan seco y con mucho viento. Estos factores están disparando importantes incendios en distintos puntos de nuestra provincia (sigue)”— Juan Schiaretti on Twitter Link Juan Schiaretti on Twitter



“El material combustible en el terreno es monte serrano, palmera, pastizal muy seco, con viento con fuertes ráfagas”, agregó el funcionario, a la vez que consideró que "es uno de los incendios más importantes de los últimos años”, explicó el director general de Defensa Civil provincial, Diego Concha.



Voceros del Gobierno afirmaron también que el fuego y la densa humareda obligó a realizar algunas evacuaciones desde la Ruta Nacional 38 hacia el este, y en toda la zona afectada también colaboran intendentes y jefes comunales, más lugareños, aunque las autoridades solicitan a los vecinos de otros lugares que no se acerquen por esa vía, para no obstaculizar el movimiento de bomberos.



Colaboraban en la zona el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, la intendenta de la Comuna Charbonier, Roxana Montenegro, y el intendente de San Marcos Sierras, Cesar Briguera, en un sector en el que el fuego, el humo y el viento provocaron reducción de visibilidad, por lo que los medios aéreos no podían asistir al personal desplegado en el terreno.



La RN 38 permanecía cortada por la Policía Caminera, desde el Km 91 al 119, debido a la reducción de visibilidad por efecto del humo, por lo que se realizaron desvíos, desde Córdoba a Cruz del Eje por La Falda, por RP 28 y desde Cruz del Eje a Córdoba por Deán Funes, por RP 16.



En la zona se montó un comando de operaciones donde participa el ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Plan Provincial del Fuego, Policía y la Secretaría de Gestión de Riesgo.