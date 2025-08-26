Así roban autos y camionetas en el sur de la Ciudad, a través de esta modalidad que busca captar a personas distraídas cuando están estacionando o saliendo con sus vehículos.

El video de este robo se viralizó en las redes, luego de que las cámaras de seguridad de una vivienda de esa localidad captaron el momento en que estos tres jóvenes merodeaban el lugar en busca de víctimas.

En un momento del video se ve cómo los delincuentes ven un automóvil del que estaba saliendo una mujer, le abren la puerta y se meten dentro del vehículo para llevárselo.

Esta modalidad se suma a otras ya conocidas con las que operan los ladrones de autos y camionetas en la ciudad, y alertan a las personas para que estén atentas.

En un contexto de crisis como la que vive la Argentina, la delincuencia está completamente en aumento.