El discurso de Javier Milei caló hondo en algunos argentinos. Lo demuestra esta joven "estudiante y trabajadora" que aseguró en el móvil de Crónica TV que "al que labura le alcanza".

Cuando los periodistas le preguntaron por el rol que debe cumplir el Estado, dijo convencida: "Acá te pagaban por ser trans, por ser lesbiana y por ser golpeada".

Pero hay más, luego reconoció que "obviamente" recibe ayuda económica de su madre.