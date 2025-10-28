Ver y escuchar para creer
La votante de Milei que se comió el verso de destruir al Estado: "Acá te pagan por ser trans, lesbiana y golpeada"
La mujer apareció en el móvil de Crónica para despotricar contra el Estado. Dijo que "al que labura le alcanza el dinero" pero después reconoció que la ayuda su madre para llegar a fin de mes.
El discurso de Javier Milei caló hondo en algunos argentinos. Lo demuestra esta joven "estudiante y trabajadora" que aseguró en el móvil de Crónica TV que "al que labura le alcanza".
Cuando los periodistas le preguntaron por el rol que debe cumplir el Estado, dijo convencida: "Acá te pagaban por ser trans, por ser lesbiana y por ser golpeada".
Pero hay más, luego reconoció que "obviamente" recibe ayuda económica de su madre.