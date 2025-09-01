Sucedió el viernes cerca de las 20:30 en la localidad bonaerense de Mariano Acosta. La víctima de 26 años volvía de trabajar, y al notar la presencia de un hombre -en claro estado de ebriedad-, llamó a su madre creyendo que le iba a robar.

El abusador le sacó el teléfono -la madre declaró que escuchó un grito de su hija- y la tomó por el cuello; después la llevó a un descampado y abuso sexualmente de la joven.

Antes de escapara corriendo del lugar, el hombre le dijo a la mujer: ''Te pido perdón, es la primera vez que hago esto". La Policía lo busca intensamente.

Todo registrado por las cámaras

Una de las cámaras de seguridad del barrio Nueva Esperanza fue clave para la causa. Allí se ve cuando el abusador va caminando en medio de la calle y tambaleándose producto de su estado de ebriedad, aborda violentamente a la mujer.

Tal declaró en su denuncia la joven de 26 años, el sospechoso vestía una campera deportiva roja y jeans oscuros.

El pasaje más crudo de su relato indica: “Una vez en el descampado, la siguió arrastrando de los cabellos, le arrancó el pantalón y le bajó su ropa interior”.