Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Baez Sosa, el chico de 19 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, condenó al grupo de rugbiers que perpetraron el hecho.

“Lo que ha sucedido es algo inusitado desde el punto de vista de la violencia. Lo que se ha hecho con Fernando es mucho peor que haberle disparado con un arma a corta distancia. Cuando a una persona cuando se la patea en la cabeza estando inconsciente, las posibilidades de vida son nulas. Con un arma, le hubieran dado más posibilidades de vida”, aseguró Burlando, en TN.

"Hubiese tenido la posibilidad de escapar, de que erren el disparo. Uno no toma conciencia de la gravedad de los actos de los detenidos, pero patearle la cabeza a alguien es directamente abrazar, pretender la muerte", agregó.

"La circunstancia de que existan drogas no significa para nada que no hayan comprendido la criminalidad de sus actos. Claramente, no se encontraban con ningún tipo de alteración morbosa de sus facultades o algo por el estilo. Sí podemos inferir, en este nivel de agresividad, alguna referencia previa", concluyó Burlando.