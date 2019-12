Martín Cirio, “La Faraona”, publicó un video en el que asegura que su ex pareja le exige 14 millones de pesos: “Está reclamando el 30 por ciento de todo lo mío. Dice que hacía gestiones y organización de shows, contenidos audiovisuales, viajes, desarrollo de proyectos, comunicación con medios, asistencias varias, etc. Quiere el 30 por ciento de mis videos de YouTube, de mis canciones, de los viajes que pagué yo”.

"Cómo me iba a imaginar que me iba a dar un cuchillo por la espalda, lo estaba ayudando, somos pareja. Lo que quiere hacer creer era que había una relación laboral encubierta, hasta puso que había un horario, que trabajaba de lunes a viernes después de las 15, fines de semana todo el día, full time. Es una locura, encima que lo ayudé y le equipé toda la casa hace esto" aseguró el cómico que dice que su ex lo ayudó a armar algunos de sus shows.

"Será cuestión de que la Justicia evalúe que pruebas tiene para mostrar esa supuesta relación de dependencia que tenía. Si puede demostrar que era una especie de representante/apoderado que trabajaba para él y lo benefició. En principio, no sería algo tan complicado" aseguró el abogado de Martín Cirio.