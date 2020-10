"El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado", afirma el Observatorio de la Real Academia Española.

Así se refirió la RAE al lenguaje inclusivo, en el que se agruparon vocablos que no figuran en el Diccionario de la RAE y que "han generado dudas", como influencer, encuarentenar, mutear, porfa, bot y transfóbico/a..

La información señala que los académicos dedicaron tiempo a analizar a palabras de uso cotidiano, por lo que permite suponer un paso previo para que se valide su entrada al diccionario de la institución.

