El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan no pudo menos que asombrarse ante la insensatez de aquellos que no hacen caso a las advertencias de la segunda ola de la pandemia de coronavirus y la necesidad de aislarse para no contagiarse.

Parece increíble que haya quienes no adviertan que un patio de comidas de un shopping, cubierto y sin ventilación cruzada, no es el lugar ideal para aguardar que se controle la segunda ola de contagios.