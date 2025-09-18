El hecho ocurrió en horas de la mañana de este jueves, cuando Octavio llamó al 911 para denunciar un intento de robo en su domicilio en Florida.

Según su familia, esperaba la llegada de la policía bonaerense, pero fueron patrulleros municipales quienes arribaron al lugar.

Los agentes declararon que lo encontraron "nervioso" y lo retuvieron, lo que derivó en un forcejeo que culminó con su muerte.

La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad en la intersección de la avenida Maipú y la calle Güemes, mostrando desde la llegada de los agentes hasta el momento en que Octavio es reducido, se desvanece y es trasladado en una ambulancia.

La familia sostiene que Octavio fue asfixiado por la policía. Su hermano, el reconocido bailarín Augusto Buccafusco, calificó el accionar policial como un "exceso de las fuerzas" y afirmó que lo asfixiaron.

En tanto, la autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora determinó que la causa de la muerte fue un paro cardíaco, sin relación con el accionar policial. Los médicos señalaron escoriaciones en rodillas, rostro y brazos, pero no encontraron signos de asfixia, golpes ni rotura pulmonar. Sin embargo, se están realizando estudios complementarios para determinar si la víctima había consumido algún tipo de droga.