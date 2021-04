Sucedió el jueves por la tarde en Rosario. La policía desarticuló una fiesta de casamiento con 30 invitados y detuvo hasta los novios, acusados de organizar el evento y transgredir las normas vigentes en el marco del aislamiento social por la pandemia de coronavirus.



La fiesta al aire libre tenía lugar en el parque de una vivienda ubicada en José Ingenieros al 800 en el barrio Fisherton, ubicado en la zona oeste de Rosario, tal informó el área de la Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad.



Durante el operativo la pareja de novios fue detenida y alojada en la comisaría 17 con jurisdicción en esa zona, acusados de "violar" el aislamiento social impuesto por la pandemia del coronavirus.



El predio donde se realizaba el evento, tiene un parque extenso dividido en dos espacios; una casa de propiedad de la novia y en el otro una casa que funciona como geriátrico, que es de otra propietaria.



El área de control municipal a cargo del operativo indicó que si bien la casa particular y el geriátrico son linderos, los invitados y los adultos mayores, "no habrían tenido contacto" debido a la distancia que existe entre ambas viviendas.



Sin embargo, la Secretaría de Salud municipal realizará este viernes un control sanitario preventivo en la residencia geriátrica.



"Tenemos que entender como sociedad que los casos están creciendo y es un momento delicado el que estamos atravesando", señaló la titular del área de Control y Convivencia Ciudadana, Carolina Labayru.



"Desde nuestro lugar aportamos el control del estado pero cada ciudadano tiene que ser responsable porque es la clave para salir adelante y no seguir perdiendo a nuestros familiares o amigos", añadió la funcionaria en declaraciones a la prensa local.



En Rosario rigen restricciones por la pandemia, entre ellas la prohibición de realizar eventos con más de 10 personas en cualquier horario.