“Recién vuelvo de la comisaría, estuve un rato bastante largo y quiero agradecerles a todos porque me mandaron muchos mensajes y estuvieron. La denuncia ya está hecha”, expresó la periodista Agustina Peñalva durante un streaming en vivo.

Peñalva radicó una denuncia formal contra su acosador que había señalado anteriormente, y sostuvo que "las pruebas están en la justicia". Además, aprovechó para compartir el escrito de la acusación en sus redes sociales.

La locutora y reconocida hincha de San Lorenzo de Almagro ya se había referido al hombre identificado como Walter Graciano, quien le envió mensajes "bastante fuertes" por Instagram.

"Había varias cuentas más que yo no había notado que tenía esta persona, a través de las que me escribía y no sólo por X —antes Twitter— así que todas esas pruebas están con la justicia", indicó.