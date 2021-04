Tener dinero no declarado es un delito en sí pero al parecer a los deudores del diario La Nación parece no importarles y le enseñan a sus lectores no a blanquear esa situación sino a cómo pueden hacer para realizar operaciones inmobiliarias son ese dinero ilegal pero sin ensuciarse las manos.

Quién mejor que el diario que desde hace muchos años es un deudor millonario de la AFIP para enseñar como hacer para hacerse el desentendido en materia de delitos económicos.