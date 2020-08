A pesar de que aún faltan los resultados de ADN y de la autopsia, Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro aseguró que los restos encontrados son los de su hijo y que ha sido una muerte violenta que, se supone, fue por asfixia, por lo que la mujer responsabilizó a la policía.

La mujer, que viajó a Buenos Aires acompañada por sus dos abogados contó que "se van a acortar los plazos para el ADN, que estarían en siete días. La jueza me dijo que ella volvía a Buenos Aires cuando eso esté y le dije que no, 'usted sola no'. Cuando confirmemos que sea Facu voy a hacer otro viaje para acompañar los restos".

Cristina contó cómo vivió los momentos en los que le realizaban la autopsia al cadáver encontrado: "Fue un día durísimo. Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa (...) a mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa".

Sobre las medidas dispuestas en las últimas horas por la justicia -el secuestro de la patrulla y de documentación de una sede policial- Cristina dijo que no sabe si fue consecuencia de "la visita al Presidente de la Nación o que al fiscal se le prendieron las luces que tenía todas apagadas o si fue la charla con la jueza ayer".