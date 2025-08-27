La maestra ladrona. El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria, Entre Ríos, en el Profesorado de Ciencias de la Educación, lo que quiere decir que la maestra en cuestión le enseña a futuros profesores.

Los alumnos comenzaron a sospechar de la docente cuando se dieron cuenta que durante los recreos les faltaban pertenencias y dinero de sus mochilas.

Fue por eso que decidieron poner una cámara escondida y lograron grabar a la maestra mientras les robaba durante su ausencia.

El video muestra el momento en que la docente, vestida con un jean y un buzo violeta, abrió la mochila de una de las alumnas y empezó a revisarla.

Los alumnos hicieron la denuncia policial por la cual se abrió una investigación y se remitió al fiscal, quien determinará las medidas a tomar.

La Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria emitió un comunicado institucional tras la denuncia contra la docente, donde señalaron que “se adoptaron de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria, conforme a la normativa vigente, prosiguiendo con los procedimientos administrativos y jerárquicos correspondientes”.