A pesar de que la Justicia aún no encuentra una conexión directa entre el atentado a Cristina Kirchner y la violenta organización que lidera este personaje que dice ser carpintero y recibió una cuantiosa suma de dinero de parte de una de las empresas de Nicolás Caputo, las amenazas a Víctor Hugo y C5N en general generaron que la Justicia le imponga una orden de restricción.

Ahora Jonathan Morel no podrá acercarse al conductor ni a los empleados del canal, no podrá acercarse a la puerta del mismo ni a sus móviles como medida preventiva para que no pueda cumplir con sus amenazas.

Más allá de que las organizaciones como Fopea o Adepa jamás condenaron estas amenazas ya que al parecer sólo repudian los hechos cometidos contra los periodistas de Clarín y La Nación, lo cierto es que la Justicia consideró que Jonathan Morel es capaz de cumplir con sus amenazas y es por eso que le prohíbe acercarse a sus objetivos.