Un joven de 18 años llamado Otto Fank, fanático del skate, se desplazaba por una vereda de la localidad tucumana de Yerba Buena cuando recibió un golpe inesperado. Un hombre lo cruzó cuando estaba haciendo su recorrido y le tiró el skate a la calle.

“Este señor me puso el pie, me quitó el skate y lo tiró. Encima le pegó a un auto que pasaba. Yo reaccioné y le tiré una piña porque venía acercándose como si me fuera a pegar, pero parece que se rescató y me dijo que me vaya”, hizo su descargo Otto en su red social donde viralizó el encontronazo.