Solcito empezó el video, en el que le manguea plata a sus seguidores, con un chiste o algo que intentaba serlo: "Lo dejé de bancar a Milei. Después de lo de Espert voy a tener que votar comunismo para toda la vida".

Esta declaración, que pretende ser graciosa no hace más que demostrar que la piba no tiene la más mínima idea de lo que es el comunismo y además está dispuesta a votar a un tipo que fue bancado por le narcotráfico sin ponerse colorada.

Como tampoco parece afectarle mucho el haber tenido un mal año en el que se fundió y "no consigue trabajo" aunque no se sabe bien qué está buscando ni cuales son sus talentos. Y seguramente su situación actual no tiene relación alguna con el "éxito" del gobierno que defiende. Pero además se le rompió el celular y la computadora.

Pero esta chica de ningún modo está dispuesta a trabajar y prefirió tomarse el trabajo de calcular cuánto le tendría que "donar" cada uno de sus seguidores para que le alcance para comprar un nuevo teléfono y una nueva computadora. Mas libertaria no se consigue.