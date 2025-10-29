Resulta insólito que muchos argentinos naturalicen la quita de derechos pero es lo que parece ocurrir en el país durante la gestión del gobierno libertario.

En este caso, un joven se hizo viral por las declaraciones que dio a Crónica cuando le entrevistaron en la calle y le preguntaron por la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno.

Allí cabe la posibilidad de que la jornada laboral se extienda a 12 horas, y por eso la respuesta de este muchacho resulta realmente increíble.

A pesar de que el joven manifestó no estar trabajando, expresó que "antes que nada hay que trabajar" y que podría aceptar esa condición si es que está en blanco.

"Yo creo que es preferible que estén en blanco si trabajan 12 horas y que puedan aportar una jubilación a futuro", aseguró.