La disparatada teoría de Milei sobre Larreta y Massa que descolocó a los liberales

“La gente de Larreta y la gente de Massa se pusieron de acuerdo sus equipos para que no se escape el dólar”, dijo Javier Milei en el programa de Viviana Canosa, y aclaró que ese “pacto” se armó para evitar su crecimiento en las encuestas.

Su versión sonó tan disparatada que hasta la próxima Canosa se mostró sorprendida y por eso le pidió que reafirme sus dichos.

“Se coordinaron para que las señales del Mercado no se expresen, no estalle, porque el argumento es 'no permitamos que pase esto porque sino va a ganar Milei”, insistió el diputado liberal.

Frente a estos dichos, sus propios seguidores y militantes de derecha reaccionaron de forma negativa y le dejaron diferentes respuestas en las redes: