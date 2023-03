Lo llamativo no es solo la falta de empatía y ubicación del movilero de Crónica que no es capaz de entender la situación por la que están pasando los que se juntaron a pedir Justicia por el asesinato de una mujer y sus hijas, sino que no haya llegado a mayores, porque no hubiese extrañado una reacción violenta ante semejante pregunta.

Por toda respuesta, el joven se dio media y abandonó la nota, consciente de que era una pérdida de tiempo seguir hablando con gente con tan poca sensibilidad.