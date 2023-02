Este lunes 6 de febrero a las 13, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores dará a conocer el veredicto en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en la puerta del boliche "Le Brique" de Villa Gesell.

Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi están imputados por "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Este sábado Tomás D'Alessandro, amigo de Fernando y testigo clave en el juicio, publicó una emotiva carta en su cuenta de Instagram. Tomás, que también fue víctima de los golpes de los rugbiers de Zárate por intentar defender a Fernando, acompañó la publicación con una foto junto a Fernando.



La carta completa



"Durante todo este tiempo y las experiencias vividas, estuve reflexionando acerca de un montón de cosas, y quiero aprovechar el momento para decirle algunas palabras a todo aquel que le interese. INVOLUCRATE. Simplemente eso. INVOLUCRATE para defender a un amigo, INVOLUCRATE para ayudar a alguien que lo necesite, INVOLUCRATE para darle un poco de paz a algún familiar que está pasando un mal momento, INVOLUCRATE para brindar un poco de luz en momentos oscuros, INVOLUCRATE aunque ello implique arriesgarse a uno mismo, INVOLUCRATE aunque tengas miedo y no sepas lo que puede pasar, INVOLUCRATE aunque otros te digan que no lo hagas, INVOLUCRATE aunque pienses que tenés todo para perder. No te hacés una idea de lo que podés generar simplemente con involucrarte. Nunca dejes que te gane el miedo. Animate a INVOLUCRARTE, y animate a HACER, porque la vida se trata de eso, de HACER. Empezá la carrera que tanto querés estudiar, postulate para ese trabajo que tanto buscás, decile lo que sentís a esa personas que tanto te gusta, embarcate en ese proyecto que tanto miedo tenés de empezar. Pero no te quedes con las ganas, porque la vida es demasiado corta como para arrepentirte por algo que querías hacer pero que no hiciste. Para ir cerrando, quiero agradecerles a todos por sus mensajes y hacer un pedido que ya es más que conocido, pero que nunca está de más recordar. ¡¡¡JUSTICIA POR FER!!!"