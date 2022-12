El hermano de María Marta García Belsunce criticó hoy a los jueces que absolvieron este mediodía al exvecino Nicolás Pachelo, a quienes calificó de "vergonzosos", y sostuvo que, con ese veredicto, que le dio "asco", "volvieron a matar" a su hermana y "no tuvieron los huevos para ir contra la corporación".

"Esto es una vergüenza. Estos dos hijos de puta (por los jueces que absolvieron por mayoría a Pachelo) la volvieron a matar a María Marta", dijo Horacio García Belsunce, apenas salió de los Tribunales de San Isidro donde escuchó la sentencia del juicio por el crimen de su hermana y dijo sentirse "decepcionado".

Según Horacio, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro "tenían todo para condenar a Pachelo, pero no solo no lo condenaron por el homicidio sino que, además, le dieron una pena ridícula por los robos; esto fue un asco".

El hermano de la socióloga asesinada en su casa del country Carmel dijo que los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin (quienes votaron por la absolución de Pachelo) "no tuvieron los huevos para decir que la corporación judicial se había equivocado" y consideró que "no son dignos de la investidura que tienen".

Además, insistió que durante el juicio los jueces contaron con todos los elementos necesarios como para condenar a Pachelo y dijo de manera irónica que "falto que tuviéramos una filmación del momento que la estaban matando a María Marta. Tal vez querían eso".

"Esto (por la absolución) pasa porque hay jueces que no son dignos de la investidura que tienen. No tienen huevos para ir contra la corporación de (el fiscal Diego) Molina Pico en adelante, de todos los jueces que nos hicieron responsables de esta barbaridad y que, después, no tuvieron los huevos para arrepentirse y decir 'nos equivocamos'. Es una corporación vergonzosa que no fue capaz de aceptar sus errores", dijo.

Finalmente, Horacio García Belsunce volvió a embestir contra el juez Rossi, de quien dijo "es un sinvergüenza que ni siquiera prestó atención a lo que decían los testigos" y, sobre Andrejín, afirmó que "entró por la ventana, porque el tercer juez debió haber sido sorteado".

Por su parte, Nicolás Pachelo, el exvecino del country Carmel de Pilar y quien estaba acusado por el homicidio, lloró al escuchar la sentencia y dijo sentir "una mezcla de felicidad y tristeza".

Si bien fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro a nueve años y medio de prisión por una serie de robos cometidos en casas de countries, Pachelo se emocionó cuando escuchó su absolución por el crimen de la socióloga.

“Es una mezcla de felicidad y tristeza”, dijo Pachelo en sus primeras palabras ante un reducido grupo de periodistas que cubría el juicio tras el fallo absolutorio.Momentos antes, mientras se leía la sentencia, desde el público que se encontraba dentro de la sala de audiencias, se escucharon insultos contra Pachelo, a quien le dijeron "te vas a morir en la cárcel".