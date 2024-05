Andy Kusnetzoff no pudo evitar las lágrimas en la vuelta a su programa tras tomarse unos días por duelo. La muerte de su padre, el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff, quien también ha participado del ciclo, afectó emocionalmente al periodista.

En su vuelta al programa le pidió al psicólogo Gabriel Rolón que esté presente para charlar sobre lo que implica pasar por la experiencia de perder a un ser querido.

“Un poco quería tenerte porque es difícil el primer día volver. Después ya está”, ante lo que su interlocutor expresó que “es muy difícil porque es un día extraño, pensá que nunca jamás en la vida desde que naciste habías pasado un día sin tu papá. Es complejo por todos lados, pero acá estás, que es lo bueno”.

Visiblemente afectado, se mostró molesto por no sentir el pesar al aire. “Me preparé un montón para esto, incluso ayer fui a terapia para que no pase esto, lo tenía controlado, Rolón. Pero siempre el humor me sacó de estos lugares”. El terapeuta presente junto a él en el estudio lo consoló al explicar que “no hay manera de prepararse para estas cosas, Andy, como salga”.