Flavio Azzaro arremetió contra Karina Iavícoli después de escuchar el cruce de la panelista con Luciana Salazar por las denuncias de abuso sobre Martín Redrado en "Socios del Espectáculo" (El Trece). "

"Quiso abusarme", dijo Salazar en vivo, y Karina Iavícoli, panelista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, le preguntó si lo había denunciado.

Esa intervención provocó la ira de Flavio Azzaro, que se descargó en su programa en Crónica: "¿Cómo le va a preguntar eso la periodista? ¡Digan algo, chicas! ¡Es una vergüenza! Hay un montón de chicas abusadas que no lo pueden contar en el momento", lanzó Azzaro desde su programa.

Esta mañana, tras ver al aire las declaraciones del periodista, la panelista le contestó: "Azado [sic], perdón porque tengo alineadores, no es que te esté tomando el pelo, me sale Azado [sic]. Este chico tiene problemas con todo el mundo". Y siguió: "Vos estás más cerca de estar haciendo un show en un teatro, por ahí te contratan porque ya vienen las vacaciones de invierno; estás cerca de estar fuera de los medios que de estar en los medios".

"Si yo fuera una vergüenza, no estaría acá sentada, ni sería tan buena periodista como desde hace 25 años", comentó la panelista. "Ah, y me olvidaba: también sos homofóbico. Te metiste con el café Marimari... No sabés nada. Te falta calle, papi. Me parece que tenés que andar un poquito más por la calle y dejar de barbear a mujeres", sentenció Iavícoli.