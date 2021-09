Este domingo, Osvaldo Bazán cuestionó las restricciones sobre los viajes al exterior y la afirmación de la Directora Nacional de Migraciones, que dijo: “Sin vida no se puede viajar. Esperar unos meses para viajar a Europa o Estados Unidos no es tan grave”. "¿Quién só Florencia Carignano? , dijo el panelista de TN y ella lo cruzó en las redes.

"Disculpa @osvaldobazan por ser una funcionaria tan menor para tu nivel periodístico y el de tus reflexiones. Entiendo el show, tu personaje. Entiendo que todos tenemos que trabajar, pero no es por ahí Osvaldo, saludos a #SoloUnaVueltaMas", contestó Carignano en su cuenta de Twitter.

Este lunes, la dirigente del Frente de Todos Juliana Di Tullio no quiso dejar pasar el tema y apuntó a la misoginia que encubre el cuestionamiento de Bazán. "Un periodista que se supone defiende lo diverso pregunta en vivo y con desprecio ¿quién sos Florencia Carignano? Un funcionario menor..." Si se preguntan si lo hizo porque puede, claro. Y si es un varón violentando a una mujer x el solo hecho de serlo y es machista, pues también", escribió Di Tullio.

Bazán se defendió asegurando que "la cuestión de género no tiene nada que ver aquí". La exdiputada nacional, agregó: "Congrat! Hace que algunas personas no vean un claro acto violento hacia una mujer donde ud es el protagonista. No discutió las decisiones políticas de una funcionaria. Lo primero que hizo fue descalificarla y ningunearla. Pensé que iba a reflexionar, confié en ud; me equivoqué".