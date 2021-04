Julia Mengolini contó su experiencia personal, cuando decidió consumir marihuana durante su último embarazo y aunque aclaró que no era una recomendación dijo que eso la salvó de pasarla mal durante el embarazo.

Desde LAM levantaron el audio y abrieron la polémica por lo que ella utilizó su Instagram para explicar qué y por qué lo hizo.

Este es el texto publicado por la periodista:

Algunas aclaraciones respecto de lo que en LAM son “polémicas” declaraciones, que me parece importante hacer:

Yo no recomendé nada, solo conté mi experiencia. Pero al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para romper con algunos tabúes sobre la marihuana y volver a exigir su regulación. porque cada vez que se hace un estudio sobre la marihuana, porque al regular el estado se hace presente, se puede acceder a una cannabis de calidad y se pueden hacer más estudios para descubrir nuevos beneficios y aprender cómo usarlo responsablemente. Hablemos en serio y sin prejuicios.

Durante mi embarazo usé cannabis con un vaporizador porque no es recomendable fumar NADA durante el embarazo. La vaporización evita la combustión que, esto sí está comprobado, hace daño a la salud.

No se sabe si el cannabis atraviesa la placenta. No hay estudios al respecto. Tampoco hay estudios que digan que el cannabis dañe al feto. Por el contrario, el cannabis es usado incluso en niñes recién nacidos cuando tienen convulsiones. Sí, el mismo cannabis, las mismas variedades que se usan para relajarse como lo usé yo. Incluso medicinalmente se usan dosis mucho más grandes que la que usé. Están absolutamente comprobados los muchísimos usos medicinales del cannabis y romper los tabúes va a permitir seguir investigando mucho más.

Creo que acá se cruzan dos tabúes (con esto me refiero a temas abordados con prejuicio, pensamiento mágico e ignorancia): el embarazo y la marihuana. Muchas mujeres nos sentimos para el orto durante el embarazo: tenemos náuseas, mareo, cansancio brutal y todo, absolutamente todo prohibido por las dudas. Y todavía no hay un medicamento inventado para amainar un poco ese malestar. Resulta que dos vaporizaciones (oh sorpresa! otra vez la marihuana milagrosa!) te sacan de ese maldito sopor. No es recomendación, es mi experiencia con una sustancia que conozco, que uso y que me hace bien.